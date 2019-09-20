Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 16:12 — REGNUM На Ямале экстрадированный из Франции участник группового убийства, совершённого девять лет назад в Новом Уренгое, приговорён к 19 годам лишения свободы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что в октябре 2010 года четверо жителей Нового Уренгоя убили человека в момент вымогательства денег за дорожно-транспортное происшествие. В 2012 году двое участников преступления были приговорены к 17 и 18 годам лишения свободы. Двое других были объявлены в международный розыск.

В апреле 2019 года бюро Интерпола Франции задержало одного из разыскиваемых и экстрадировало на Ямал. Суд ЯНАО 20 сентября 2019 года приговорил его к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.