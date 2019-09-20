Екатеринбург, , 16:18 — REGNUM В Екатеринбурге в ходе совместного рейда сотрудников дорожной полиции и службы судебных приставов на дорогах были задержаны и арестованы два транспортных средства, владельцы которых имеют крупные долги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

«В ходе рейда был выявлен легковой автомобиль, у собственника которого, а это одна из организаций города, числится долг в размере более 6 млн. рублей, еще один автовладелец накопил долгов на сумму свыше 400 тысяч рублей. В рамках исполнительных производств судебными приставами был наложен арест на транспортные средства», — уточнили в пресс-службе управления.

Отметим, что в ходе рейда задолженности за нарушения правил дорожного движения владельцы автотранспорта оплачивали на месте.

Напомним, что с 16 по 20 сентября на территории Свердловской области дорожная полиция проводила профилактическую акцию «Должник». ГИБДД в очередной раз призывает автовладельцев, имеющих неоплаченные штрафы, делать это вовремя. В ином случае водителям грозят более строгие санкции, связанные с наложением крупных штрафов, арестом или ограничением выезда за рубеж.

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