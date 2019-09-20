Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, , 16:01 — REGNUM На Ямале перед судом предстанет гражданин, который въехал в скопление людей на автомобиле. В результате наезда погиб человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Трагедия произошла летом 2017 года в селе Сеяха Ямальского района. Обвиняемый подрался со знакомым. После того, как мужчины разошлись, обвиняемый сел за руль своего автомобиля, и, разогнавшись, въехал в скопление людей, стоявших на краю проезжей части, направляя транспорт на обидчика.

В результате наезда один мужчина скончался на месте происшествия, здоровью ещё одного потерпевшего был причинён тяжкий вред.

По факту было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство общеопасным способом»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.