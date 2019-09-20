Москва, , 16:03 — REGNUM Прапорщика полиции Алексея Смирнова, обвиняемого в убийстве коллеги, доставили в Пресненский районный суд Москвы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

19-09-20 15.54.21 Георгий Балаков © ИА REGNUM

В ближайшее время начнётся судебный процесс, где обвиняемому по статье 317 УК РФ изберут меру пресечения. Отметим, что подсудимого запускали в здание суда в сопровождении кинолога с собакой. Подсудимый закрывал лицо от камер, когда его заводили в зал суда.

Смирнов подозревается в одном из наиболее громких преступлений последних дней Москвы — убийстве и тяжёлом ранении сотрудников полиции на станции метро «Рязанский проспект».