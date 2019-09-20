Кабанский район, Бурятия, , 15:50 — REGNUM Днём 20 сентября в Кабанском районе Бурятии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием инкассаторской машины. 23-летний водитель «Toyota Corona Premio» погиб.

Двое пассажиров легковушки 18 и 17 лет госпитализированы. По сообщению пресс-службе Управления ГИБДД по республике, водитель и два пассажира машины инкассации осмотрены, но не госпитализированы.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в результате столкновения «Хонды» и «Нивы» в Баргузинском районе погибли двое пожилых людей в возрасте 78 лет и 81 года. Виновник аварии, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был госпитализирован.

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