Екатеринбург, 20 сентября 2019, 15:53 — REGNUM На Урале разыскивается подозреваемый в многочисленных убийствах престарелых женщин, совершённых на территории Приволжского и Уральского федеральных округов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.
По версии следствия, в период 2011—2012 годов было совершено более 30 убийств женщин от 75 до 90 лет. Как правило подозреваемый проникал в квартиры одиноких пенсионерок под видом сотрудника социальных или коммунальных служб, а затем душил жертву подручными предметами.
Следственные органы полагают, что подозреваемым является мужчина худощавого телосложения и среднего роста от 25 до 30 лет, с невысоким социальным статусом и возможно с криминальным прошлым.
Пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в розыске подозреваемого принимают участие сыщики уголовного розыска. Также МВД гарантирует крупное денежное вознаграждение (3 млн руб) тем, кто окажет реальную помощь в установлении личности подозреваемого.