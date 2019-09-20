Екатеринбург, , 15:53 — REGNUM На Урале разыскивается подозреваемый в многочисленных убийствах престарелых женщин, совершённых на территории Приволжского и Уральского федеральных округов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

По версии следствия, в период 2011—2012 годов было совершено более 30 убийств женщин от 75 до 90 лет. Как правило подозреваемый проникал в квартиры одиноких пенсионерок под видом сотрудника социальных или коммунальных служб, а затем душил жертву подручными предметами.

«Похищение имущества потерпевших после их убийства для преступника, как полагает следствие, приоритетным не является», — сообщили в пресс-службе управления.

Следственные органы полагают, что подозреваемым является мужчина худощавого телосложения и среднего роста от 25 до 30 лет, с невысоким социальным статусом и возможно с криминальным прошлым.

«Следственные органы обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо может быть известно об обстоятельствах совершенных преступлении и (или) о подозреваемом, сообщить всю имеющуюся информацию в следственные органы», — сообщили в пресс-службе СКР.

Пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в розыске подозреваемого принимают участие сыщики уголовного розыска. Также МВД гарантирует крупное денежное вознаграждение (3 млн руб) тем, кто окажет реальную помощь в установлении личности подозреваемого.