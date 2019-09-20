Чебоксары, , 15:38 — REGNUM В Чебоксарах задержан 25-летний мужчина по подозрению в убийстве собственной матери. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

По версии следствия, 18 сентября текущего года мужчина был пьян и в ходе ссоры нанес своей 53-летней матери множество ударов руками и ногами в различные части тела, а также один колото-резаный удар в область шеи. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного в виде ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в сентябре было возбуждено уголовное дело после смерти 80-летней женщины. Следствие полагает, что она стала жертвой своего 49-летнего сына. По данным правоохранительных органов, вечером 31 августа 2019 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес своей матери три удара колющи предметом, которые стали смертельными. В ходе допроса мужчина пояснил, что ранения матери нанес из-за того, что она просила его помогать с ведением домашнего хозяйства.

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