Милуоки, США, , 15:37 — REGNUM В Милуоки (штат Висконсин, США) в четверг вечером, 19 сентября, была застрелена женщина, ехавшая за рулем автомобиля. Об этом 20 сентября сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным ведомства, 23-летняя женщина была убита попавшей в нее пулей, оказавшись в эпицентре перестрелки, развязанной неизвестными на противоположных сторонах улицы. В автомобиле, кроме нее, находились ее двое маленьких детей и еще одна женщина; они не пострадали.

Прибывшие спасатели не смогли помочь потерпевшей, она скончалась на месте происшествия. Ее личность пока не установлена.

Полиция разыскивает подозреваемых в убийстве.