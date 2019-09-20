Судогда, , 15:16 — REGNUM Во Владимирской области проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек во время пожара в посёлке Вяткино Судогодского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Вечером 19 сентября в пятиэтажке на улице Прянишникова загорелась одна из квартир на четвёртом этаже. Спасателям удалось эвакуировать восемь человек, в том числе четверых детей. Все они находились на пятом этаже, оказались отрезаны от выхода из здания и не могли самостоятельно выбраться на улицу.

Огонь полностью уничтожил квартиру, в которой находился источник возгорания. После тушения в помещении нашли тела женщины и мужчины — предположительно, 51-летнего жильца и его престарелой матери. Основная версия возникновения пожара — неосторожное курение. Специалисты оценивают техническое состояние дома. Жильцам пострадавших при тушении квартир помощь пообещали оказать местные власти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.