Чебоксары, , 15:14 — REGNUM В отношении бывшего директора ООО «Победа» Виктора Шмакова, который является депутатом Чебоксарского горсобрания, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственно управлении СКР по Чувашии.

По версии следствия, в 2016 году Шмаков на посту директора ООО вывел их собственности общества земельный участок, заключив фиктивный договор купли-продажи. Участок получило подконтрольное ему ООО, которое возглавляло доверенное лицо депутат. Оплата была проведена как погашение долга в размере 33,5 млн рулей за якобы выполненные работы. В результате уменьшились активы ООО «Победа», а участники долевого строительства получили имущественный вред.

В дальнейшем участок был разделен на два, которые вновь были проданы фирме под руководством родственницы депутата. Уже в марте 2018 года больший из участков площадью 7 тыс. кв метров был еще раз перепродан уже от имени родственницы Шмакова за 57,5 млн рублей. Денежными средствами депутат распорядился по своему усмотрению.

Компания-застройщик летом 2018 года признана банкротом, на предприятии введено конкурсное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в отношении Шмакова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Следствие полагает, что депутат, являясь учредителем общества «Победа», ввёл в заблуждение потерпевшего, получил от него часть денежных средств и товарно-материальных ценностей на общую сумму 827 тыс. рублей «в счет оплаты ранее заключенного договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома».

Сейчас все уголовные дела объединены в одно производство.

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