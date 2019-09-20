Сургут, Югра, , 15:10 — REGNUM Из Югры экстрадирована гражданка Белоруссии, которая на родине обвиняется в мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре ХМАО.

Женщина с октября 2018 года разыскивалась правоохранительными органами Белоруссии за мошенничество, в результат которого шести жителям города Поставы Витебской области был нанесён ущерб на общую сумму 396 тыс. рублей.

Подозреваемая была задержана в Сургуте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.