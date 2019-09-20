Брянск, , 15:04 — REGNUM Злоумышленники, которые совершили нападение на сотрудников спецсвязи в Брянске, могут быть вооружены двумя табельными пистолетами. Это следует из ориентировки, которую 20 сентября разослали во все полицейские участки и дежурным сменам. Полицейских Брянска просят соблюдать меры личной безопасности при задержании преступников.

Табельное оружие, которое может оказаться у преступников, — пистолеты ПМ и СМ, 1958 и 1960 годов выпуска соответственно. В ориентировке также указано, что подозреваемые могут иметь при себе 7,3 млн рублей различными купюрами, наличными либо в кассетах для инкассации или инкассаторских мешках. Документ опубликовал сайт телеканала «Городской».

Правоохранительные органы Брянска переведены на особый режим несения службы. На выездах из города дежурят усиленные наряды полиции.