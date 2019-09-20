Москва, , 14:52 — REGNUM Материалы по делу прапорщика полиции Алексея Смирнова поступили в Пресненский районный суд Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября сообщили в пресс-службе суда.

Сам подсудимый в суд пока не доставлен. Будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Смирнов подозревается в одном из наиболее громких преступлений последних дней Москвы — убийстве и тяжёлом ранении сотрудников полиции на станции метро «Рязанский проспект».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве камеры сняли на видео расстрел полицейских Максима Веялко и Алексея Лимонова на станции метро «Рязанский проспект».

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