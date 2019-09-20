Самара, , 14:54 — REGNUM Мужчину в Тольятти осудили за попытку дать взятку полицейскому. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В суде было установлено, что в декабре прошлого года подозреваемый, рассчитывая на освобождение его от уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, попытался дать взятку полицейскому в его служебном кабинете в размере 250 тыс. рублей.

Мужчина был признан виновным в покушении на дачу взятки, незаконном обороте наркотиков и нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Суд приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишению свободы.