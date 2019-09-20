Исламабад, , 15:00 — REGNUM В Пакистане от взрыва придорожной бомбы погибли двое солдат. ЧП произошло в городе Пешавар, столице провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом 20 сентября сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление военных.

Солдаты погибли, когда их армейский автомобиль подорвался на придорожной бомбе на северо-западе страны недалеко от афганской границы. Погибшие осуществляли наблюдение за возведением пограничного заграждения.

В заявлении военных сказано, что бомба была установлена боевиками, пришедшими со стороны афганской границы.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.