Екатеринбург, , 15:13 — REGNUM В Екатеринбурге суд вынес приговор в отношении ранее судимого местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.

По данным следственных органов преступление произошло в мае 2019 года. Оперуполномоченный полиции, выполняя служебные обязанности, разыскал гражданина, который мог быть причастен к краже и, представившись, предложил ему проехать в участок. В ответ гражданин нанёс два удара в голову сотруднику полиции, после чего силу применил оперуполномоченный, который в итоге задержал гражданина и доставил его в отдел полиции.