Уфа, , 14:44 — REGNUM Полицейские Татышлинского района Башкирии раскрыли кражи у пенсионеров. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.

По словам полицейских, злоумышленник проник в дом 64-летней пенсионерки и украл у нее два золотых кольца. Обнаружив пропажу, женщина обратилась за помощью в полицию.

Второй случай произошел по соседству. У 71-летнего пенсионера злоумышленник украл 2 бутылки спиртного и сотовый телефон.

Отмечается, что неизвестный пробирался в дома в светлое время суток, рассчитывая на то, что сельские жители в это время находятся на работе. По сообщению пресс-службы, злоумышленник взламывал замки в частных домах при помощи инструментов, которые он находил на придомовых участках.

Подозреваемый в кражах был вскоре задержан полицейскими. Им оказался 34-летний житель города Чернушка Пермского края, который ранее уже был осужден за подобные преступления.

По фактам краж возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ.