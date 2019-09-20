Кабул, , 14:33 — REGNUM Последствия взрыва возле правительственной больницы в афганском городе Калат провинции Забуль прокомментировал 20 сентября представитель местного губернатора Гюль Ислам Сяал, передает агентство Reuters.

Чиновник сообщил, что в результате теракта погибли 39 человек и примерно 140 были ранены. Он рассказал, что подавляющее число жертв — это мирные жители, которые находились в больнице. Среди них есть женщины и дети. Сама больница полностью разрушена.

Гюль Ислам Сяал подчеркнул, что только двое убитых являлись сотрудниками сил безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, теракт в афганском городе Калат произошел 19 сентября. Ответственность за него сразу взяла группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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