Пермь, , 14:26 — REGNUM В Перми в экстренном порядке закрыли детский сад № 411. Руководство 19 сентября начало по телефону уведомлять родителей воспитанников о закрытии учреждения на внеплановый ремонт, сообщает 59.ru.

Между тем средства на плановый капитальный ремонт заложены только на 2020 год. Как пояснили в администрации города, здание дошкольного образовательного учреждения не признано аварийным, но после дождей возникла угроза обрушения крыши. Детей распределяют в другие детские сады.

Родители обратились к губернатору с просьбой взять ситуацию под личный контроль и уточнить срок, в течение которого детский сад № 411 будет закрыт.