Триполи, , 14:39 — REGNUM В Триполи от огнестрельного ранения погиб мигрант из Судана. Об этом 20 сентября передает агентство Associated Press со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ).

ЧП произошло 20 сентября во время отправления сотрудниками полиции мигрантов в центр содержания — группа из 103 мигрантов стала оказывать сопротивление.

Сотрудники МОМ, ставшие свидетелями инцидента, рассказали, что мужчина получил ранение в живот. Врач оказал ему помощь на месте происшествия, но через два часа пострадавший скончался в местной больнице.