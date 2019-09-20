Новоуральск, Свердловская область, , 14:12 — REGNUM В Новоуральске сотрудникам строительной организации выплатили долги по заработной плате в размере более 8,2 млн рублей, которые накопились с января по апрель 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Факт задержки выплат установлен в ходе надзорных мероприятий. По итогам прокурорской проверки было возбуждено два административных дела о невыплате заработной платы (по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ) в отношении бывшего до апреля 2018 года и действующего руководителя строительной организации. Также был подан в суд иск о взыскании невыплаченной заработной платы и компенсации за её задержку. Новоуральский городской суд удовлетворил исковые требования.

Отметим, что по итогам надзорных мероприятий также возбуждено уголовное дело по подозрению в невыплате заработной платы из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).