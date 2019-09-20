В Москве камеры сняли на видео расстрел полицейских Максима Веялко и Алексея Лимонова на станции метро «Рязанский проспект». Запись опубликовал телеканал РенТВ.

Москва, , 14:06 — REGNUM Происшествие случилось 18 сентября. Сотрудники УСБ уличили прапорщика полиции в получении мелкой взятки. Однако в комнате полиции подозреваемый достал табельное оружие и произвёл несколько выстрелов. В результате один из полицейских погиб, второй в тяжёлом состоянии госпитализирован.

Стрелка задержали прибывшие для подкрепления сотрудники правоохранительных органов. Подробности читайте в материале ИА REGNUM Расстрел полицейских в метро Москвы: восстановлена картина ЧП.