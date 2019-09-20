Хараре, , 13:52 — REGNUM Врач и лидер профсоюза Зимбабве, пропавший на срок пять дней, рассказал журналистам VOA Africa о том, что похитители пытали его электрическим током.

«Я помню, как находился в каком-то подвале, потом в какой-то момент меня пытали на электрическом стуле, вот что я очень хорошо помню», — сказал Питер Магомбейи.

Журналисты VOA отметили, что Магомбейе было очень тяжело говорить, он постоянно повторял: «Я почти ничего не помню».

Похищенный доктор Магомбейи, который организовал серию забастовок из-за плохой оплаты и условий труда медиков, был обнаружен в районе Ньябира, примерно в 20 км к северо-западу от столицы Хараре, вечером 19 сентября.

Он сообщил государственной газете «Хроника Зимбабве», что помнит, как ночью в субботу, 14 сентября, его похитили трое мужчин.

Корреспондент ВВС в Хараре Шингай Ньока заявил, что власти предположили, что исчезновение Магомбейи было организовано «третьей силой», желающей подорвать авторитет правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Зимбабве нашелся «похищенный» лидер профсоюза врачей — СМИ