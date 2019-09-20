Брянск, , 14:13 — REGNUM В Брянске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух сотрудников спецсвязи, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального главного управления СКР.

По данным следствия, целью нападения злоумышленников явились доставляемые сотрудниками спецсвязи денежные средства.

После совершения нападения преступники пытались скрыть следы преступления путём поджога служебного помещения. На месте происшествия работают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 сентября на складе грузовых и почтовых отправлений железнодорожного вокзала «Брянск-1» были убиты из огнестрельного оружия два сотрудника спецсвязи. В настоящее время в городе усилили меры безопасности, ведется розыск злоумышленников.

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