Брянск, , 13:37 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Брянска переведены на особый режим несения службы. Дополнительные меры безопасности введены в связи с розыском лиц, подозреваемых в убийстве двух сотрудников спецсвязи в Володарском районе города.

Брянская полиция разыскивает преступников, которые 20 сентября застрелили двух человек в отделе специальной связи, расположенном рядом с железнодорожным вокзалом областного центра. В результате вооружённого нападения от огнестрельных ранений погибли двое сотрудников учреждения. Сотрудников полиции перевели на особый режим несения службы, сообщает «Брянск Today».

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительной версии, преступники пытались похитить крупную денежную сумму. Возбуждено уголовное дело.