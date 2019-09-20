Черкесск, , 13:35 — REGNUM Лесной пожар тушат уже вторые сутки в Карачаево-Черкесии. Его очаг площадью 0,1 гектара был обнаружен 19 сентября в Учкуланском участковом лесничестве. К вечеру этого дня пожар распространился на площадь до 1,7 га, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе спасательного ведомства.

Из-за того, что лес преимущественно хвойный и горит он в труднодоступной скалистой местности, пожарным не удалось пока локализировать возгорание. К настоящему времени площадь, охваченная огнем, составляет 2,1 гектара.

По данным МЧС, к тушению огня были привлечены 40 человек, задействовано восемь единиц техники. Из-за сильного уклона местности привлечь большее количество техники не представляется возможным. Поэтому пожарные работают с ранцевыми огнетушителями. Угрозы населенным пунктам пожар не представляет, отметили в ведомстве.