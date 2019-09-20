село Майорское, , 13:32 — REGNUM В Сакмарском районе Оренбургской области зафиксирован крупный разлив нефти. Площадь участка, пораженного нефтепродуктам, составила 551 квадратный метр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора.

ЧП случилось 19 сентября возле села Майорское. Из-за разгерметизации нефтепровода нефть хлынула на сельхозугодье, засеянное озимой пшеницей.

По данным надзорного ведомства, нефтепровод, на котором произошла авария, принадлежит ООО «НГДУ Приволжский». Проводятся работы по ликвидации последствий ЧП. По факту порчи земель возбуждено административное дело.