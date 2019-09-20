Красноярск, , 13:32 — REGNUM В Красноярске сотрудники полиции, уличённые в получении взяток, уволены из ОВД за проступок, порочащий честь и достоинство офицера полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 сентября в краевом ГУ МВД.

Кроме того, непосредственные руководители теперь уже бывших полицейских привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным ГСУ СКР по краю, в Красноярске четверо бывших полицейских и их знакомый красноярец предстанут перед судом по обвинению в получении взяток, пособничестве и посредничестве. Полицейские успели получить в качестве взятки 2 млн рублей.

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