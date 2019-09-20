Пий-Хемский район, , 13:26 — REGNUM В Туве спасатели вывели из леса мужчину, повредившего в походе ногу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, 42-летний мужчина получил глубокую проникающую рану в ступне ноги.

Пострадавший находился в лесу на перевале Бегреда в Пий-Хемском районе республики.

«Спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России на расстоянии более двух километров спускали мужчину на носилках, а далее на высокопроходимой технике транспортировали его к 770 км федеральной дороги Р-257 и передали врачам скорой помощи», — сообщили в МЧС.

Всего в операции приняли участие пять спасателей, задействовано три единицы техники.

Напомним, в горах Тувы, а также соседних регионов, спасателям часто приходится вывозить пострадавших туристов. Впрочем, это удаётся не всегда.

Читайте также:

В Бурятии спасли застрявшего в горах 75-летнего туриста

В горах Бурятии спасли туриста, которому валуном зажало ногу

Уральская туристка погибла на Алтае под камнепадом