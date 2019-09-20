Нальчик, , 13:25 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пропал турист из Белоруссии. Он совершал восхождение с восточной стороны Эльбруса и не вышел на связь в установленное время, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС.

Альпинизм

В настоящее время организованы пропавшего альпиниста. К ним привлечен коммерческий вертолет. По данным спасательного ведомства, турист не был у них зарегистрирован.

Читайте также: Турист пропал в горном ущелье Кабардино-Балкарии

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в ущелье Тютюсу в Кабардино-Балкарии пропал 41-летний житель города Тырныауз. А в августе 2019 года спасатели эвакуировали с Эльбруса двух альпинистов из Германии, которые пожаловались на ухудшение самочувствия по время восхождения.