Барнаул, , 13:12 — REGNUM Грибной сезон в Алтайском крае принёс первые неприятности. Как сообщает «Вести-Алтай» со ссылкой на заведующего токсикологическим отделением барнаульской городской больницы № 11 Германа Балаганского, в стационар после употребления в пищу грибов поступили двое человек.

Как выяснилось, грибники собирали грибы в пригороде Барнаула. И, несмотря на то, что они, по словам пострадавших, достаточно хорошо разбираются в съедобных и несъедобных видах, отравления средней степени тяжести избежать не удалось.

«Гастроэнтерит был небольшой, каких-то осложнений со стороны печени, почек или каких-то явлений интоксикационных выраженных, к счастью, не было. Сейчас и девушка, и юноша выписаны домой», — пояснил доктор.

Напомним, летом 2019 года сообщалось, что отсутствие грибов в алтайских лесах самым благоприятным образом повлияло на статистику отравлений этим природным деликатесом. Если в 2018 году в регионе был зарегистрирован только один такой случай, то в первом полугодии 2019 года — ни одного.

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