Лион, Франция, , 13:16 — REGNUM Силовики перекрыли район в центре Лиона, после того, как неизвестный выстрелил из окна квартиры, передает газета Le Parisien.

Происшествие случилось утром 20 сентября. Данные о нем пока противоречивы. Изначально сообщалось, что из ружья стреляла женщина, в результате чего был ранен прохожий. Потом поступила информация, что выстрелы производил мужчина.

Прибывшие на место сотрудники спецподразделения по борьбе с терроризмом оцепили район рядом с местом происшествия. Из ближайшей школы до окончания операции запретили выходить ученикам и преподавателям.

По последним сообщениям, стрелявшего задержали, но из квартиры пока не вывели.