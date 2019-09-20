Тюмень, , 13:12 — REGNUM В Тюмени задержан подозреваемый в ограблении филиала банка «Открытие». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Напомним, ограбление произошло днём 17 сентября. В филиал банка «Открытие» на улице Щербакова, 90 в Тюмени ворвался мужчина в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил 1,2 млн рублей.

Подробности о личности вероятного грабителя должны появиться позже. На данный момент «проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы», сообщает в пресс-службе тюменской полиции.

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