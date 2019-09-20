Каспийск, Дагестан, , 13:06 — REGNUM «Газель» с пассажирами и легковая иномарка столкнулись в Дагестане. Пострадали шесть человек, все они доставлены в больницу, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе МВД республики.

ДТП произошло накануне днем, примерно в 11:20. Водитель «Газели» — 57-летний житель города Каспийска — поворачивая на кольцевой развязке, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz. За рулем иномарки находился 33-летний житель села Какашура Карабудахкентского района Дагестана.

В результате происшествия с различными телесными повреждениями в медучреждение Каспийска доставлено шесть пассажиров Газели: двое мужчин и четверо женщин.

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