Мурманск, , 12:58 — REGNUM Вчера в Мурманске около 18.00 в подъезде одного из жилых домов полицейские обнаружили мертвым 17-летнего подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«В ходе осмотра тела погибшего телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. Признаков, указывающих на насильственный характер смерти также не обнаружено», — говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом по городу Мурманску возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что погибший был студентом Мурманского индустриального колледжа. Утром 18 сентября он вышел на учебу из общежития и пропал.