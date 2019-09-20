Брянск, , 12:47 — REGNUM Наличные деньги — 10 млн рублей — могли стать добычей преступников, напавших на двоих сотрудников Спецсвязи на железнодорожном вокзале в Брянске. Об этом сообщают 20 сентября «Брянские новости» со ссылкой на источники в полиции.

Другие СМИ называют сумму в 7,5 млн рублей. Указывается также, что у убитых сотрудников пропало табельное оружие. Следственные органы региона возбудили сразу три уголовных дела: об убийстве, разбое и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 сентября на складе грузовых и почтовых отправлений железнодорожного вокзала «Брянск-1» были убиты из огнестрельного оружия два сотрудника Спецсвязи. Дежурный по вокзалу заподозрил неладное, когда в назначенное время мужчины не вышли на связь. Он вызвал на место экстренные службы.

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