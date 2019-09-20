Черкесск, , 12:42 — REGNUM Судя по данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 20 сентября, в Российской Федерации действует только один лесной пожар, который подлежит активному тушению. Его площадь составляет всего в два гектара, и находится он на землях лесного фонда Карачаево-Черкессии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, к утру 19 сентября на территории России работы по активному тушению проводились по двум лесным пожарам в Крыму площадью 41 га. Между тем в конце июля 2019 года в России горело в общей сложности более пяти миллионов лесных площадей, а дымовой шлейф от этих очагов ощущали жители Урала, Сибири и Дальнего востока.

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