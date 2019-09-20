Красноярск, , 12:39 — REGNUM В Красноярске четверо бывших полицейских и их знакомый предстанут перед судом по обвинению в получении взяток, пособничестве и посредничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 сентября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

По данным ведомства, завершено расследование уголовного дела в отношении экс-начальника отдела УУР ГУ МВД по краю, бывшего оперуполномоченного УУР ГУ МВД, бывшего старшего следователя по ОВД СУ МУ МВД России «Красноярское». Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также завершено расследование в отношении экс-замначальника отдела УЭБиПК ГУ МВД по краю, обвиняемого в пособничестве в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 33 ч. 6 ст. 290 УК РФ). Четвёртый фигурант — житель Красноярска — обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Установлено, что с 1 по 7 сентября 2017 года указанные сотрудники полиции при пособничестве коллеги и посредничестве красноярца получили «путём вымогательства» 2 млн рублей. Эти деньги — часть взятки в общей сумме 4 млн. Они предназначались за содействие в переквалификации действий обвиняемых на менее тяжкое преступление. Также полицейские должны были не проводить дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и не привлекать к уголовной ответственности иных лиц.

В СК уточнили, что расследование представляло сложность. У четверых фигурантов имелся значительный опыт работы в правоохранительных органах. В ходе следствия было проведено не менее 200 допросов свидетелей, 27 экспертиз, три проверки показаний на месте, пять очных ставок. На имущество обвиняемых на сумму 5,7 млн рублей наложен арест.

Преступление раскрыли сотрудники краевого УФСБ при содействии оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД по краю.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года стало известно, что в Красноярске возбуждены уголовные дела в отношении участкового уполномоченного полиции ОП №5 и начальника отдела участковых уполномоченных ОП №5 МУ МВД России «Красноярское». Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге, фальсификации доказательств.

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