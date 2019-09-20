Находка, Приморский край, , 12:46 — REGNUM Один из северокорейских браконьеров скончался от полученных ранений. Об этом 20 сентября рассказал начальник дознания погрануправления ФСБ России по Приморскому краю Владимир Краснов на телеканале «Россия 24».

Представитель ведомства заявил, что всего во время конфликта с пограничниками было ранено шесть моряков из КНДР. Одного из них спасти не удалось.

Напомним, ранее в ФСБ сообщили о том, что в результате нападения браконьеров на пограничников в Японском море было ранено четверо российских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, две шхуны и одиннадцать мотоботов в сопровождении конвоя из пограничных кораблей ФСБ были доставлены в Находку. Также на судах, занимавшихся браконьерским промыслом в территориальных водах России, задержали 161 гражданина КНДР.

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