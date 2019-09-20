Екатеринбург, , 12:46 — REGNUM Пять туристических маршрутов для инвалидов протестировали в Свердловской области представители общественных организаций, вузов и руководители муниципалитетов региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Тестирование проходило в течение пяти дней. В нём приняли участие общественники не только из Екатеринбурга, но и из других городов и регионов Российской Федерации. Принимавшие участие в тестировании туристы-инвалиды побывали в Верхней Пышме, Екатеринбурге, Первоуральске, Невьянске и Нижнем Тагиле. В этих городах они посетили различные достопримечательности, а также выставочные экспозиции и музеи.

«Главное — это доступный вход, пандус, лифты, и важно еще, чтобы экспозиция находилась на ровной поверхности, чтобы можно было подходить к экспонатам. И чтобы витрины устраивались на уровне глаз», — отметила после посещения Музея-завода в Нижнем Тагиле Марина Гарафутдинова из Санкт-Петербурга, представитель общественной организации «На коляске без барьеров».

Напомним, ранее в Свердловской области была создана рабочая группа по разработке специальных маршрутов, в которую вошли не только представители власти и туристического бизнеса, но и активисты общественных организаций инвалидов. Основной задачей рабочей группы является подготовить максимально доступные и комфортные маршруты для туристов-инвалидов.