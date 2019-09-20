Бованенково, , 12:29 — REGNUM Экипаж воздушного судна Boeing 737−500 авиакомпании «ЮТэйр», выполняющего рейс Уфа — Бованенково, 20 сентября вернулся в аэропорт столицы Башкирии. Причиной принятого решения послужило показание приборов об отсутствии роста давления в кабине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл в 8:46 по местному времени. В 10:27 минут самолет авиакомпании «ЮТэйр» произвёл посадку в аэропорту Уфы в штатном режиме.

Начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.