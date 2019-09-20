Гатчина, Ленинградская область, , 12:15 — REGNUM В городе Гатчина Ленинградской области утром 20 сентября в квартире жилого дома найдены тела 38-летней женщины, ее 12-летнего сына и 7-летней дочери.

«Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, их смерть наступила в результате отравления бытовым газом», — сообщили в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

Из квартиры с признаками отравления госпитализирован 43-летний отец семейства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Идут следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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Напомним, это уже вторая трагедия в Гатчине с газом за последние дни. Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в квартире жилого дома на месте погибла 32-летняя женщина, с признаками отравления из квартиры были госпитализированы трое детей в возрасте 4, 12 и 15 лет. При осмотре водонагревателя на кухне обнаружено, что в его конструкцию были внесены изменения, в результате чего могло происходить выделение угарного газа. Идет расследование.