Гуанчжоу, Китай, , 12:07 — REGNUM В китайском городе Гуанчжоу задержали пилота почтовой компании FedEx, который подозревается в контрабанде оружия, заявил 20 сентября официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Сотрудники таможни аэропорта Байюнь обнаружили в багаже гражданина США пули для пневматического оружия», — сказал на брифинге Шуан.

По его словам, мужчина работает в качестве второго пилота в авиакомпании FedEx. Сотрудники таможня задержали его и позже отпустили под залог. В настоящее время расследование по этому делу продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники китайском таможни задержали группу контрабандистов, которые пытались ввести в страну 5 тыс. тонн дизельного топлива на общую сумму $5 млн.

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