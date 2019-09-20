Омск, , 11:58 — REGNUM Энергетики отчитались о полном восстановлении электроснабжения в Омской области, нарушенного ураганом.

Как сообщили ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе энергохолдинга «Россети Сибирь», специалисты Омского филиала восстановили электроснабжение в Большереченском и Тарском районах. Порывы ветра здесь достигали 26 м/с.

Всего в аварийно-восстановительных работах приняли участие 48 человек (16 бригад) и 18 единиц техники.

Уточняется, что электроснабжение восстановили по нормативной схеме в 13:33 по местному времени.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омске устраняют последствия сильного ветра.

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