Оха, Сахалинская область, 20 сентября 2019, 11:49 — REGNUM В Охе на Сахалине введено усиленное патрулирование улиц после того, как по центру города пробежался медведь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Патрулировать улицы будут сотрудники полиции, Росгвардии и лесничества. Отработана система взаимодействия силовых структур в случае обнаружения медведей в населённых пунктах Охинского района.
Это уже не первый случай, когда медведи заходят в город.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне в центре Охи в пять часов утра был замечен молодой медведь. Его спугнули автомобилисты.