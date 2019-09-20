Оха, Сахалинская область, , 11:49 — REGNUM В Охе на Сахалине введено усиленное патрулирование улиц после того, как по центру города пробежался медведь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Патрулировать улицы будут сотрудники полиции, Росгвардии и лесничества. Отработана система взаимодействия силовых структур в случае обнаружения медведей в населённых пунктах Охинского района.

Это уже не первый случай, когда медведи заходят в город.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в центре Охи в пять часов утра был замечен молодой медведь. Его спугнули автомобилисты.