Волгоград, , 11:41 — REGNUM Около одного из торгово-развлекательных центров города Волжский Волгоградской области правоохранительные органы задержали двух наркодилеров. Местные жители пытались сделать закладки сильнодействующего наркотического средства. Им предъявлено обвинение, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Подозреваемых в попытке сбыта запрещённых веществ задержали 17 сентября. У 36-летней женщины и её 32-летнего сожителя при личном досмотре, а также при обыске по месту их жительства и в автомобиле задержанных оперативники обнаружили и изъяли несколько партий различных наркотических смесей.

Злоумышленники не стали отрицать свою причастность к преступлению и рассказали, что расфасовывали оптовые партии наркотиков и сбывали их бесконтактным способом с июня 2019 года. Закладки делали на территории Волжского и Волгограда. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей.