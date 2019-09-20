Киев, , 12:36 — REGNUM В Украине задержан подозреваемый в организации преступной группировки Самвел Мартиросян, по кличке Самвел «Донецкий». Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе полиции Украины.

По данным ведомства, Мартиросян разыскивался Интерполом по подозрению в совершении убийства в Армении. В полиции отмечают, что в начале 90-х, задержанный мог возглавлять одну из группировок в Донецке.

Задержание Мартиросяна происходило рядом с апелляционным судом в городе Полтава.

Расследование по делу будут вести государственные органы Украины.