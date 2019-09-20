Донецк, , 11:43 — REGNUM Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) 17 раз за минувшие сутки нарушили режим перемирия. Об этом сообщил 20 сентября руководитель представительства ДНР Руслан Якубов в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В сообщении также говорится, что зафиксировано 88 единиц боеприпасов, которые ВСУ использовали при обстреле. Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, вооружения БТР/БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Сообщается, что с территории, подконтрольной Киеву, велись обстрелы по аэропорту, окраинам Донецка и еще девяти населенным пунктам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 11 случаях нарушения режима перемирия войсками ВСУ на территории ДНР.

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