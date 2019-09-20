Ревда, Свердловская область, , 11:35 — REGNUM Недалеко от Ревды инспекторы дорожной полиции оказали помощь заблудившемуся в лесу жителю Екатеринбурга, которого преследовал медведь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Житель Екатеринбурга отправился на своей машине в лес за грибами. Свою машину он припарковал на дороге возле города Ревды, а сам ушёл вглубь лесного массива. Там он увидел, что на него смотрит находящийся на расстоянии 100 метров медведь. Мужчина, сохраняя самообладание, постарался уйти от зверя, но тщетно. Медведь преследовал грибника «соблюдая дистанцию». Вскоре мужчина и вовсе понял, что заблудился. Тогда екатеринбуржец залез на дерево и вызвал подмогу.

Тревожный сигнал передали инспекторам дорожной полиции ревдинского отдела ГИБДД. Наряд выехал в район возможного нахождения пропавшего. Там инспекторы стали курсировать вдоль дороги на машине с включенным сигналом сирены до тех пор, пока грибник его не услышал и не вышел из лесу к сотрудникам полиции.

Отметим, что по словам мужчины, медведь преследовал его до того момента, как он вышел к подстанции местного предприятия и встретился с инспекторами ГИБДД.