Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM Водитель автомобиля Cadillac утром 20 сентября пытался удрать от сотрудников ДПС и совершил столкновение с двумя автомобилями в центре Петербурга. В результате ДТП нарушитель остался без колеса, после чего был задержан полицией.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, неадекватное поведение водителя иномарки заметил другой участник дорожного движения и около 08:10 мск обратился к сотрудникам ДПС на углу Невского проспекта и Садовой улицы.

На законные требования полицейских об остановке водитель «Кадиллака» не отреагировал и попытался скрыться. Около 08:35 у дома 28/30 по Садовой улице нарушитель столкнулся с автомобилями Skoda Fabia и KIA.

По свидетельству очевидцев и кадрам с места ДТП, в результате столкновения со «Шкодой» «Кадиллак» лишился левого переднего колеса, но его водитель пытался продолжить движение на трех колесах. Однако вскоре был задержан полицейскими на той же Садовой улице.

В результате ДТП пострадавших нет. В отношении водителя, мужчины 1991 года рождения, составлены протоколы по четырем статьям КоАП РФ.

«В настоящее время проходит процедура освидетельствования на состояние опьянения», — добавили в дорожной полиции.

По данным СМИ, водитель мог ранее находиться в одном из злачных мест на Думской улице. Напомним, после посещения этой улицы другой нарушитель насмерть сбил двух человек на тротуаре Невского проспекта.

Добавим, что за последнее время полицейским в Петербурге пришлось уже несколько раз догонять нарушителей. Для некоторых из последних попытка сбежать закончилась трагически.

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